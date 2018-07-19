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19 июля, источник: РИАМО

Скелет человека обнаружили в подвале дома в Москве

По данному факту проводится проверка.

Источник: РИА "Новости"

РИАМО — 19 июл. В ходе строительных работ в доме по Калашному переулку в столице обнаружили скелет человека, сейчас выясняется личность погибшего, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

«Днем 18 июля 2018 года в ходе строительных работ в подвальном помещении дома по Калашному переулку в городе Москве были обнаружены скелетированные останки человеческого тела. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности потерпевшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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