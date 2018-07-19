Экс-инспектора ДПС будут судить на Дону за взятки и служебный подлог
Бывшего инспектора ДПС будут судить за мелкое взяточничество и служебный подлог в Белокалитвинском районе Ростовской области.
Бывшего инспектора ДПС будут судить за мелкое взяточничество и служебный подлог в Белокалитвинском районе Ростовской области.
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Следствием установлено, что в декабре 2016 года полицейский потребовал 3000 рублей от выехавшего на встречную полосу водителя за непривлечение его к административной ответственности.
В январе 2017 года инспектор также потребовал взятку от правонарушителя, занимавшегося предпринимательской деятельностью в сфере транспорта без лицензии.
Кроме того, обвиняемый вносил ложные и искаженные сведения в постановления по делам об административных правонарушениях.