Экс-инспектора ДПС будут судить на Дону за взятки и служебный подлог

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региону, экс-полицейскому инкриминируются ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Следствием установлено, что в декабре 2016 года полицейский потребовал 3000 рублей от выехавшего на встречную полосу водителя за непривлечение его к административной ответственности.

В январе 2017 года инспектор также потребовал взятку от правонарушителя, занимавшегося предпринимательской деятельностью в сфере транспорта без лицензии.