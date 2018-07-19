Экс-директора лицея № 49 заподозрили в мошенничестве

Источник: Новый Калининград

По данным источника, дело в отношении Осиповой возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). По предварительным данным, ущерб от ее предполагаемых противоправных действий оценивается в 310 тысяч рублей.

Следствие подозревает Осипову в том, что она с 2012-го по 2018-й сдавала в аренду Калининградской любительской футбольной лиге спортивную площадку для проведения футбольных матчей. Соглашение заключалось в том, что в обмен на аренду площадки руководитель лиги на добровольных началах делал взносы в попечительский совет лицея № 49. «Спортплощадка находилась на территории школы, но распоряжаться этой площадкой у Людмилы Осиповой полномочий не было, так как площадка не была закреплена за лицеем», — рассказала собеседник «Нового Калининграда». По словам Осиповой постановление о возбуждении уголовного дела ей вручили 16 июля.

В пресс-службе управления Следственного комитета по Калининградской области комментировать эту информацию не стали.

«Я не перестаю удивляться. Это какой-то беспредел, полный беспредел. Я уже не знаю чего они от меня хотят и что еще найдут в моей жизни, в моей деятельности что приведет их решению возбудить в отношении меня еще одно уголовное дело», — прокомментировала Людмила Осипова ситуацию. Экс-педагог убеждена, что она не виновна, а дело сфабриковано.

Людмила Осипова говорит, что речь идет о пожертвованиях школе, которые спортсмены делали добровольно. «Мне лично никто никогда денег не сдавал, я их не принимала. Это до такой степени надуманно и притянуто за уши, вообще все ложь, фантазия больная. Я даже вообразить не могла, что меня можно еще и в мошенничестве обвинить. Я уже не знаю, что они придумают в отношении меня. Я уже опасаюсь всего. Мне до такой степени скверно, я думаю, что любого человека можно раздавить совершенно, растоптать и выбросить», — сказала Людмила Осипова.