Под Волгоградом двое военнослужащих подорвались на боеприпасе

Как сообщает «КП-Волгоград», склад с боеприпасами обнаружили в среду, 18 июля, в 30 километрах от Волгограда близ поселка Бородино Городищенского района. Этот населенный пункт расположен недалеко от села Россошки, где установлен мемориал в память погибшим в Сталинградской битве. В схроне лежала минометная мина калибра 80 миллиметров, и четыре ручных гранаты.

В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что при разминировании произошел подрыв взрывоопасного предмета. В результате военнослужащих двое саперов 20-й Гвардейской мотострелковой бригады получили ранения. Их немедленно доставили в госпиталь и прооперировали. Их жизням сейчас ничего не угрожает. Командование соединения уже начало проверку по факту происшествия. Детали инцидента уточняются. Также к месту происшествия выехали следователи Городищенского следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области.