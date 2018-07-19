Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что такое быть собакой. Объясняем на гифках
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Анна Хилькевич потратит на вторые роды миллион рублей
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Китаянка с помощью макияжа превратила себя в Лионеля Месси
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Анна Хилькевич потратит на вторые роды миллион рублей
В Петербурге неизвестный герой спас ребенка от падения с 9 этажа
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Больной раком Юдашкин выглядит худее жены - поклонники
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
Любовь вопреки: кто из звезд простил измену и сохранил семью
Виктория Боня кардинально сменила имидж
Замужняя Цыганова рассказала, зачем идет на "Дом-2" - СМИ
"Не пожелаешь и врагу": Лифанов о разрыве с женой
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
19 июля, источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом двое военнослужащих подорвались на боеприпасе

Военные врачи Волгоградского гарнизонного военного госпиталя спасают жизни двух бойцов, получивших травмы при детонировании боеприпаса, пролежавшего в земле со времен Сталинградской битвы.

Как сообщает «КП-Волгоград», склад с боеприпасами обнаружили в среду, 18 июля, в 30 километрах от Волгограда близ поселка Бородино Городищенского района. Этот населенный пункт расположен недалеко от села Россошки, где установлен мемориал в память погибшим в Сталинградской битве. В схроне лежала минометная мина калибра 80 миллиметров, и четыре ручных гранаты.

Место обнаружения взрывоопасных находок оцепили и вызвали саперов.

В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что при разминировании произошел подрыв взрывоопасного предмета. В результате военнослужащих двое саперов 20-й Гвардейской мотострелковой бригады получили ранения. Их немедленно доставили в госпиталь и прооперировали. Их жизням сейчас ничего не угрожает. Командование соединения уже начало проверку по факту происшествия. Детали инцидента уточняются. Также к месту происшествия выехали следователи Городищенского следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области.

Все новости региона
 Талисман итальянской фигуристки не уберёг Дениса Тена
Консерваторы лучше либералов знают, в чем смысл жизни
Пенсионный законопроект прошел I чтение в Госдуме
СМИ назвали российское оружие, перед которым НАТО «беззащитно»
Трамп отказал Путину в допросе американцев
МИД России раскритиковал закон Японии о южных Курилах
Липницкая прокомментировала убийство казахстанского фигуриста
Путин подписал закон о совместных завещаниях супругов
Журнал Time разместил на обложке Путина и Трампа в одном лице
Спорт
Почему Черчесов должен остаться тренером сборной России Нет, речь не о четвертьфинале чемпионата мира
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
В 50-литровый бензобак на АЗС заправили 60 литров — это обман? Тема недолива продолжает будоражить наших автомобилистов. Поэтому сегодня мы расскажем, что считать недоливом и как добиться правоты
Кино
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли Звездный каст, яркие персонажи и качественная компьютерная графика — чего ждать от нового блокбастера «Конек-горбунок»
Недвижимость
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Женщина пришла занять денег и лишилась квартиры
Леди
5 зарубежных звезд, которых ты давно считаешь русскими В нашей подборке пять иностранных актеров, спортсменов, которые сумели завоевать признание и любовь российской публики.
Дети
17-летняя красавица-дочь Малинина восхитила соцсети Пользователи Сети пришли в восторг от таланта 17-летней Устиньи.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь