В Альметьевске МВД задержало группу «обнальщиков»

Фигурантами преступления стали директор трех организаций и бухгалтер. Оперативники установили, что «обналом» они занимались с 2014 года.

Участники преступления распределили между собой обязанности — кто-то занимался поиском клиентов, а кто-то вел их учет. Подозреваемые перечисляли деньги на различные счета организаций, с которых потом переводили на счета других юридических лиц, а после этого обналичивали.