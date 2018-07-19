В Альметьевске МВД задержало группу «обнальщиков»
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске сотрудники МВД задержали организованную группу, которая занималась обналичиванием денег. Об этом сообщает
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске сотрудники МВД задержали организованную группу, которая занималась обналичиванием денег. Об этом сообщает
Фигурантами преступления стали директор трех организаций и бухгалтер. Оперативники установили, что «обналом» они занимались с 2014 года.
Участники преступления распределили между собой обязанности —
По данным МВД, фигурантам удалось заработать 7 миллионов 330 тысяч рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. «Обнальщикам» грозит до семи лет лишения свободы.