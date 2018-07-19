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19 июля, источник: Publika.md

Пять фигурантов дела о взятках на вокзалах арестовали

Из 10 задержанных по делу о коррупции на автовокзалах четверо арестованы, еще один проведет 30 суток под домашним арестом. Решение принял столичный суд. В числе арестованных — нынешние и бывшие администраторы вокзалов.

Источник: Publika.md

Подозреваемые не захотели общаться с прессой.

В деле о коррупции фигурируют 27 человек, из них двое объявлены в розыск. Подозреваемые нелегально собирали с водителей внутренних и международных рейсов до полутора миллиона леев в месяц, чтобы, якобы, избавить их от постоянных проверок. Посредниками в преступных схемах были кассиры.

«На разных автовокзалах использовались разные преступные схемы. Собирали и по 12 тысяч и больше. Суммы были внушительные», — сказал прокурор антикоррупции Кристина Глатков.

Обыски прокуроры провели во вторник на автовокзалах восьми районов, в том числе в Бельцах и Кишиневе.

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