Пять фигурантов дела о взятках на вокзалах арестовали

Подозреваемые не захотели общаться с прессой.



В деле о коррупции фигурируют 27 человек, из них двое объявлены в розыск. Подозреваемые нелегально собирали с водителей внутренних и международных рейсов до полутора миллиона леев в месяц, чтобы, якобы, избавить их от постоянных проверок. Посредниками в преступных схемах были кассиры.



«На разных автовокзалах использовались разные преступные схемы. Собирали и по 12 тысяч и больше. Суммы были внушительные», — сказал прокурор антикоррупции Кристина Глатков.



Обыски прокуроры провели во вторник на автовокзалах восьми районов, в том числе в Бельцах и Кишиневе.