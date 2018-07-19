Чиновник Минобороны Куксин арестован по делу о взятке в 11 млн рублей

«Следствие подозревает Куксина в получении не менее 11 млн рублей в качестве взятки», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Куксину инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Если его вина будет доказана, чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Согласно информации, размещенной на сайте Минобороны РФ, в с 2005 по 2014 годы Куксин замещал руководящие должности в коммерческих структурах. До 2016 года он возглавлял Управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. Директором департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Куксин был назначен в июле 2017 года.