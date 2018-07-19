Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 вещей, которые не любят кошки. Показываем на гифках
Женщина случайно угнала машину и не замечала этого 2 недели
Дочка Любови Толкалиной выросла ее копией
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Изолента вместо купальника: фотограф придумал новый супертренд
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Дочь Александра Малинина пошла по стопам отца
Сын Сергея Шнурова пошел по стопам отца
Шоу Шепелева помогло Звереву-младшему найти родную мать
Елена Яковлева: «Встречу Глюкозу — скажу, что играет она плохо»
Жена Караченцова не верит доказательствам измены мужа - СМИ
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Замужняя Цыганова рассказала, зачем идет на "Дом-2" - СМИ
"Не пожелаешь и врагу": Лифанов о разрыве с женой
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель (фото)
Съемное жилье в Москве неприлично подешевело
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
19 июля, источник: Publika.md

Две семьи из Кишинева стали жертвами обмана турагентства

Вместо отпуска нервотрепка и потерянные деньги. Две кишиневские семьи забронировали через турагентство комнаты в 4-звездном отеле на острове Крит.

Источник: Publika.md

Перевели крупную сумму — 53 тысячи леев. Но за несколько дней до отъезда их известили, что заселиться им некуда, свободных мест нет.

«Они нам звонили каждые пять минут: быстрее несите деньги, нам нужно делать банковский перевод. Деньги были переведены. И я не понимаю, как можно говорить, что нет мест, когда деньги были переведены, на счету их нет».

Читайте также
Мошенники изобрели новый метод кражи денег у пользователей банкоматов

Турагентство предложило другой отель, но клиентам он не понравился и они требуют возврата денег. Между тем вернули им всего три тысячи. Директор объясняет ситуацию тем, что счета турагентства заблокированы.

«Уже несколько месяцев водят нас за нос: приходите сегодня, приходите завтра… А у нас маленький ребенок».

Наша съемочная группа решила разобраться в ситуации на месте, но поговорить с администрацией турагентства не удалось — дверь предприятия оказалась закрыта. На телефонные звонки никто не ответил.

В Агентстве по защите прав потребителей разъяснили, что в случае нарушения контракта со стороны поставщика услуг, клиент вправе подать жалобу, а проблема должна быть решена бесплатно.

«Потребитель должен получить те условия, которые оговорены в контракте. Поставщику услуг не разрешается предлагать другие условия», — сказала прес-секретарь АЗПП Корина Гаю.

С начала года в Агентство по защите прав потребителей поступило 18 жалоб на качество услуг туристических агентств.

Все новости региона
Пенсионный законопроект прошел I чтение в Госдуме
СМИ назвали российское оружие, перед которым НАТО «беззащитно»
Трамп отказал Путину в допросе американцев
МИД России раскритиковал закон Японии о южных Курилах
Липницкая прокомментировала убийство казахстанского фигуриста
Путин подписал закон о совместных завещаниях супругов
Журнал Time разместил на обложке Путина и Трампа в одном лице
Спорт
Почему Черчесов должен остаться тренером сборной России Нет, речь не о четвертьфинале чемпионата мира
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
В 50-литровый бензобак на АЗС заправили 60 литров — это обман? Тема недолива продолжает будоражить наших автомобилистов. Поэтому сегодня мы расскажем, что считать недоливом и как добиться правоты
Кино
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли Звездный каст, яркие персонажи и качественная компьютерная графика — чего ждать от нового блокбастера «Конек-горбунок»
Недвижимость
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Шувалов: "И в 20 метрах можно быть счастливым"
Леди
5 зарубежных звезд, которых ты давно считаешь русскими В нашей подборке пять иностранных актеров, спортсменов, которые сумели завоевать признание и любовь российской публики.
Дети
17-летняя красавица-дочь Малинина восхитила соцсети Пользователи Сети пришли в восторг от таланта 17-летней Устиньи.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь