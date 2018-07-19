Две семьи из Кишинева стали жертвами обмана турагентства
Вместо отпуска нервотрепка и потерянные деньги. Две кишиневские семьи забронировали через турагентство комнаты в 4-звездном отеле на острове Крит.
Вместо отпуска нервотрепка и потерянные деньги. Две кишиневские семьи забронировали через турагентство комнаты в 4-звездном отеле на острове Крит.
Перевели крупную сумму — 53 тысячи леев. Но за несколько дней до отъезда их известили, что заселиться им некуда, свободных мест нет.
«Они нам звонили каждые пять минут: быстрее несите деньги, нам нужно делать банковский перевод. Деньги были переведены. И я не понимаю, как можно говорить, что нет мест, когда деньги были переведены, на счету их нет».
Турагентство предложило другой отель, но клиентам он не понравился и они требуют возврата денег. Между тем вернули им всего три тысячи. Директор объясняет ситуацию тем, что счета турагентства заблокированы.
«Уже несколько месяцев водят нас за нос: приходите сегодня, приходите завтра… А у нас маленький ребенок».
Наша съемочная группа решила разобраться в ситуации на месте, но поговорить с администрацией турагентства не удалось — дверь предприятия оказалась закрыта. На телефонные звонки никто не ответил.
В Агентстве по защите прав потребителей разъяснили, что в случае нарушения контракта со стороны поставщика услуг, клиент вправе подать жалобу, а проблема должна быть решена бесплатно.
«Потребитель должен получить те условия, которые оговорены в контракте. Поставщику услуг не разрешается предлагать другие условия», — сказала
С начала года в Агентство по защите прав потребителей поступило 18 жалоб на качество услуг туристических агентств.