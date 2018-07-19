Число краж с банковских карт в Беларуси в 2018-м увеличилось почти на 90%
Большинство преступлений связано с хищением денег с карт белорусов при использовании реквизитов, которые нужно держать в тайне.
Большинство преступлений связано с хищением денег с карт белорусов при использовании реквизитов, которые нужно держать в тайне.
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Число краж денег с банковских карт резко увеличилось в Беларуси в текущем году, сообщили в
За минувшие пять месяцев в республике зарегистрировали 1348 случаев хищения средств с использованием компьютерной техники. По данным МВД, эта цифра на 90% превышает показатели за аналогичный период 2017 года. Большинство преступлений связано с хищением денег с карт белорусов при использовании их реквизитов.
«Основными причинами, отрицательно влияющими на складывающуюся криминогенную обстановку, являются доверчивость граждан, их неосведомленность о способах защиты при осуществлении
В связи с этим МВД направило в Нацбанк письмо с просьбой поручить банкам страны усилить защиту клиентов при проведении
В Нацбанке факт получения письма подтвердили. По просьбе Ассоциации белорусских банков, до 1 августа банкам необходимо рассмотреть письмо МВД и ответить на предложения министерства.