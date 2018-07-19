Число краж с банковских карт в Беларуси в 2018-м увеличилось почти на 90%

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Число краж денег с банковских карт резко увеличилось в Беларуси в текущем году, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел в четверг.

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За минувшие пять месяцев в республике зарегистрировали 1348 случаев хищения средств с использованием компьютерной техники. По данным МВД, эта цифра на 90% превышает показатели за аналогичный период 2017 года. Большинство преступлений связано с хищением денег с карт белорусов при использовании их реквизитов.

«Основными причинами, отрицательно влияющими на складывающуюся криминогенную обстановку, являются доверчивость граждан, их неосведомленность о способах защиты при осуществлении интернет-платежей и необходимости сохранения в тайне платежных реквизитов», — рассказал замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Владимир Зайцев.

В связи с этим МВД направило в Нацбанк письмо с просьбой поручить банкам страны усилить защиту клиентов при проведении интернет-платежей. В ведомстве считают, что банки должны использовать технологии, способные сделать сетевую оплату более безопасной.