Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чего ее так перекосило: сеть о лице Мелании рядом с Путиным
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Полину Диброву осудили в Сети за откровенное фото с детьми
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Как стать первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной (фото)
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Дочка Любови Толкалиной выросла ее копией
Анна Хилькевич потратит на вторые роды миллион рублей
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Больной раком Юдашкин выглядит худее жены - поклонники
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
Редкий Lamborghini по глупости сожгли на заправке (видео)
Женщина угнала машину и не замечала этого 2 недели
Полина Диброва с обнаженной грудью снялась с детьми - СМИ
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
40Самые яркие болельщики ЧМ
08:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже мужчина на «Ниссане» сбил 11-летнего мальчика

ДТП случилось на улице Мордасовой.

В четверг, 19 июля, около шести часов вечера в Коминтерновском районе у дома № 9 по улице Мордасовой произошло ДТП. Водитель «Ниссан-Альмера» поздно заметил ехавшего ему навстречу 11-летнего мальчика на велосипеде. В результате ребенок на своем двухколесном средстве передвижения оказался на капоте, а потом упал.

Мальчик после ДТП сел на ограждение вдоль руки. Жаловался, что болят коленки и голова. Его увезли на скорой.

— Водитель выскочил и заорал: «Он мне машину испортил!» — возмущается бабушка попавшего в ДТП мальчика. — Я ему (внуку — Ред.) говорила: «Катайся только по дворам». Вот тебе и дворы…

Водитель «Ниссана» в это время грустно смотрел на капот, от которого отвалился номер. Потом пошел давать показания подъехавшей полиции.

Все новости региона
 Анастасия Волочкова с букетом цветов показала нового любовника
Талисман итальянской фигуристки не уберёг Дениса Тена
Трамп рассказал, что может поссорить его с Путиным
Задержан подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена
Путин подписал закон о совместных завещаниях супругов
Журнал Time разместил на обложке Путина и Трампа в одном лице
Земфира раскритиковала Монеточку и Гречку
Британка печет слишком реалистичные торты в виде животных (фото)
Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Спорт
Почему Черчесов должен остаться тренером сборной России Нет, речь не о четвертьфинале чемпионата мира
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
В 50-литровый бензобак на АЗС заправили 60 литров — это обман? Тема недолива продолжает будоражить наших автомобилистов. Поэтому сегодня мы расскажем, что считать недоливом и как добиться правоты
Кино
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли Звездный каст, яркие персонажи и качественная компьютерная графика — чего ждать от нового блокбастера «Конек-горбунок»
Недвижимость
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Шувалов: "И в 20 метрах можно быть счастливым"
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Полину Диброву осудили в Сети за откровенное фото с детьми Модель вызвала возмущение среди поклонников.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь