В Воронеже мужчина на «Ниссане» сбил 11-летнего мальчика

В четверг, 19 июля, около шести часов вечера в Коминтерновском районе у дома № 9 по улице Мордасовой произошло ДТП. Водитель «Ниссан-Альмера» поздно заметил ехавшего ему навстречу 11-летнего мальчика на велосипеде. В результате ребенок на своем двухколесном средстве передвижения оказался на капоте, а потом упал.

Мальчик после ДТП сел на ограждение вдоль руки. Жаловался, что болят коленки и голова. Его увезли на скорой.

— Водитель выскочил и заорал: «Он мне машину испортил!» — возмущается бабушка попавшего в ДТП мальчика. — Я ему (внуку — Ред.) говорила: «Катайся только по дворам». Вот тебе и дворы…