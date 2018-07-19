Объявлено вознаграждение за информацию о напавших на Дениса Тена
Злоумышленников, которые ранили известного казахстанского фигуриста, разыскивает полиция.
Злоумышленников, которые ранили известного казахстанского фигуриста, разыскивает полиция.
АСТАНА, 20 июл — Sputnik. В полиции призывают откликнуться всех, кто
Правоохранительные органы ведут досудебное расследование по факту убийства Дениса Тена по статье 99 части 2 Уголовного кодекса.
«Департамент внутренних дел Алматы устанавливает свидетелей и очевидцев произошедшего. Всех, кому
В четверг, 19 июля, был ранен автоворами прославленный фигурист Денис Тен, позже он скончался от полученных ран в реанимации. Генпрокуратура взяла на контроль расследование дела.
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