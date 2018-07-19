Объявлено вознаграждение за информацию о напавших на Дениса Тена

«Департамент внутренних дел Алматы устанавливает свидетелей и очевидцев произошедшего. Всех, кому что-либо известно об этом преступлении, а также о лицах, совершивших его, полиция призывает незамедлительно сообщить об этом по следующим телефонам: 254−40−42; 8−701−707−36−00 и 8−701−722−60−62 или 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются», — сообщили в ведомстве.