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19 июля, источник: Sputniknews.kz

Объявлено вознаграждение за информацию о напавших на Дениса Тена

Злоумышленников, которые ранили известного казахстанского фигуриста, разыскивает полиция.

АСТАНА, 20 июл — Sputnik. В полиции призывают откликнуться всех, кто что-либо знает о нападавших на бронзового призера Олимпийских игр Дениса Тена.

Правоохранительные органы ведут досудебное расследование по факту убийства Дениса Тена по статье 99 части 2 Уголовного кодекса.

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«Департамент внутренних дел Алматы устанавливает свидетелей и очевидцев произошедшего. Всех, кому что-либо известно об этом преступлении, а также о лицах, совершивших его, полиция призывает незамедлительно сообщить об этом по следующим телефонам: 254−40−42; 8−701−707−36−00 и 8−701−722−60−62 или 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются», — сообщили в ведомстве.

В четверг, 19 июля, был ранен автоворами прославленный фигурист Денис Тен, позже он скончался от полученных ран в реанимации. Генпрокуратура взяла на контроль расследование дела.

Звезды шоу-бизнеса и спорта выразили соболезнования в связи со смертью Дениса Тена.

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