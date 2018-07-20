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18:18 (мск), источник: "Российская газета"

В Краснодаре на бывшего судью завели дело за посредничество при взятке

Сразу несколько жалоб судей из регионов России рассмотрела Высшая квалификационная коллегия судей. Большинство жалоб было направлено против местных квалификационных коллегий, которые дали согласие следственным органам на уголовное преследование судей, подозреваемых во взяточничестве, мошенничестве и других преступлениях.

Мирового судью в отставке Эдуарда Смеленко из Лазаревского района Сочи следователи подозревают в посредничестве в крупном взяточничестве. В Краснодаре региональная ККС согласилась, что его делом однозначно должно заниматься следствие. Но отставник оспорил согласие на возбуждение против него уголовного дела.

На заседание ВККС он почему-то не явился, и жалобу рассмотрели в его отсутствие.

Члены ВККС выяснили, что Смеленко стал посредником при даче взятки. Все началось с решения суда первой инстанции по гражданскому делу, связанному с земельным участком. Чтобы отменить его в вышестоящей инстанции, адвокат одной из сторон встретился со Смеленко и предложил ему помочь — отменить первоначальное решение, за взятку в три миллиона рублей. Оперативники задержали Смеленко с поличным — при передаче денег.

Представитель квалифколлегии Краснодарского края Константин Дроздов подчеркнул, что считает решение об уголовном преследовании судьи обоснованным. В итоге ВККС оставила в силе согласие на возбуждение уголовного дела в отношении отставного судьи.

По жалобе мирового судьи Хамида Атаева из Дагестана решение региональной ККС, которая согласилась на возбуждение уголовного дела, было отменено. Коллегия ВККС решила, что была нарушена процедура принятия решения. Он обвиняется в мелком взяточничестве, и его дело вновь рассмотрит ККС в Махачкале.

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