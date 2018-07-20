В Краснодаре на бывшего судью завели дело за посредничество при взятке

Мирового судью в отставке Эдуарда Смеленко из Лазаревского района Сочи следователи подозревают в посредничестве в крупном взяточничестве. В Краснодаре региональная ККС согласилась, что его делом однозначно должно заниматься следствие. Но отставник оспорил согласие на возбуждение против него уголовного дела.

На заседание ВККС он почему-то не явился, и жалобу рассмотрели в его отсутствие.

Члены ВККС выяснили, что Смеленко стал посредником при даче взятки. Все началось с решения суда первой инстанции по гражданскому делу, связанному с земельным участком. Чтобы отменить его в вышестоящей инстанции, адвокат одной из сторон встретился со Смеленко и предложил ему помочь — отменить первоначальное решение, за взятку в три миллиона рублей. Оперативники задержали Смеленко с поличным — при передаче денег.

Представитель квалифколлегии Краснодарского края Константин Дроздов подчеркнул, что считает решение об уголовном преследовании судьи обоснованным. В итоге ВККС оставила в силе согласие на возбуждение уголовного дела в отношении отставного судьи.