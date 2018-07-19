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19 июля, источник: Zakon.kz

В канале Нура-Есиль снова утонул ребенок

В поселке Пригородный это уже девятый случай за месяц.

Источник: Zakon.kz

Канал Нура-Есиль в Астане продолжает уносить жизни. И снова жертвой стал ребенок. Мальчик утонул во время рыбалки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Жара искушает людей рисковать своей жизнью и купаться в запрещенных местах! Но о том, что отдых у воды может быть опасным мало кто об этом думает, особенно игнорируют это факт дети. Только за этот месяц на канале Нура Есиль произошло 9 трагедий из них 7 — это утонувшие дети. Несмотря на то, что здесь висит знак, запрещающий купаться люди приходят сюда позагорать, поплавать и половить рыбу.

На этот раз именно безобидное на первый взгляд занятие — рыбалка — и привело к гибели 14-летнего подростка. По словам соседки погибшего, мальчику подарили удочку на день рождения месяц назад. И он приходил сюда, несмотря на предупреждения об опасности. Трагедия не заставила себя долго ждать, вечером прохожие нашли на берегу сотовый телефон, одежду и удочку. Вызвали полицейских и спасателей. А уже утром из воды достали тело несовершеннолетнего.

Спасатели прибыли, кинологический расчет определил, что ребенок находится в воде. Так как было ночное время, в пять утра поисковые спасательные работы были произведены и извлекли тело мальчика, — говорит начальник отдела департамента по ЧС г. Астаны Эльдор Раимбеков.

«Родители мальчика переехали сюда из Шымкента. Снимают жилье. Мальчик был очень вежливым, всегда здоровался. Он не раз здесь ловил рыбу, ему запрещали ходить сюда. Но вчера родители были на работе и, наверное, поэтому он пришел», — объясняет председатель дачного общества «Полёт» Бакытгуль Нысанбаева.

На этом месте трагедии случаются одна за другой. Только в понедельник посёлок оплакивал женщину с двумя детьми, которые пришли на водоем стирать ковер и утонули. А ещё двумя неделями ранее на этом же канале разом погибли четыре ребенка. Сколько ещё смертей должно произойти, чтобы люди образумились, недоумевают спасатели. Говорят, агитационная работа не помогает, а запрещающие знаки ломают. Теперь решили предупреждать об опасности крупными буквами.

У старожилов посёлка есть своя версия частых трагедий, но об этом говорить на камеру не стали. По слухам, здесь обитают водяные змеи, которые и убивают людей. Но этот факт больше похож на фантастику, реальность же такова — канал Нур-Есиль не предназначен для купания. Территория грязная, вода, как в болоте и пригодна исключительно для полива дачных участков.

«Купаются все. Дети без присмотра, без родителей. Предупреждаю, что здесь купаться нельзя, а они не слушают, что с ними делать? К родителям отвезти? Я тоже не могу к родителям отвезти», — говорит председатель садового общества «Керамик 2» Юрий Нажаров.

С начала года на водоемах страны погибли 186 человек. Из них 65 — это дети. Возраст от 3 до 10 лет. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям, 70% трагедий происходят именно на непредусмотренных для купания водоемах.

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