Грузовик протаранил в лоб автомобиль с полицейскими в Карагандинской области

«Как установлено по предварительным данным, на автодороге Караганда — Ботакара 18 июля водитель грузового автомобиля, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со спецавтомашиной Toyota Land Cruiser Prado под управлением сотрудника полиции», — сообщили в ДВД Карагандинской области.