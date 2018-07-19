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19 июля, источник: Newtimes.kz

Грузовик протаранил в лоб автомобиль с полицейскими в Карагандинской области

На трассе Караганда — Ботакара грузовик выехал на встречную полосу и врезался в спецмашину с полицейскими. Двое сотрудников с травмами доставлены в больницу, передает Kazpravda.kz.

Источник: Newtimes.kz

«Как установлено по предварительным данным, на автодороге Караганда — Ботакара 18 июля водитель грузового автомобиля, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со спецавтомашиной Toyota Land Cruiser Prado под управлением сотрудника полиции», — сообщили в ДВД Карагандинской области.

Расследование проводится по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены соответствующие экспертизы.

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