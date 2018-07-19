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19 июля, источник: Zakon.kz

На воспитателя детсада из Астаны завели дело

Вот только сама воспитательница не считает себя виновной и собирается пойти в суд.

Источник: Zakon.kz

Столичные полицейские завели дело в отношении воспитательницы, которую подозревают в жестоком обращении с детьми. С заявлением обратилась мать одного из пострадавших и рассказала об издевательствах в детском саду, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

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Трехлетний Наби рассказывает, как с ним во время тихого часа обращалась няня. Его и еще двоих детей она воспитывала на свой лад. Как именно — сняла камера наблюдения. Вот она бьет спокойно лежащего ребенка. Затем еще одного. Под горячую руку попал и Наби Сейтгали. Ему досталось больше остальных.

«У него была истерика. Он плакал очень сильно. Я не могла его успокоить. Полчаса сидела в раздевалке. Тогда он не мог мне ничего сказать. Он просто молчал и плакал. Потом, когда шли домой, он начал рассказывать», — говорит Камилла Сейтгалиева.

О жестоких методах работы руководство детского сада № 84 узнало от мамы ребенка. Обычно воспитательница применяла их во время сонного часа. На работу Жадыру Ермекпаеву приняли в конце прошлого года: сначала няней, а затем повысили до воспитателя. И новоиспеченный педагог показала себя в первый же день. После скандала ее тут же уволили, методисту объявили строгий выговор. Вот только сама воспитательница не считает себя виновной. Говорит, что пойдет в суд.

«Это неправда. Я хотела просто уложить детей спать. Она все это придумала и говорит якобы я их била. Там конкретно ничего не видно. Это суд решит все вопросы», — утверждает Жадыра Ермекпаева.

Как квалифицировать действия воспитательницы, сейчас разбирается полиция. Мать Наби Сейтгали сразу же обратилась с заявлением. Пока ждут результатов медэкспертизы. В детском же саду только и могли пообещать, что отныне при приеме на работу с кандидатов будут требовать рекомендации с предыдущих мест.

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