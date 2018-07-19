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19 июля, источник: Sputnik.md

Хакер из Молдовы осужден на 10 лет в Азербайджане

Следствие считает, что мужчина действовал в составе преступной группировки, базировавшейся за пределами Азербайджана.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Гражданин Молдовы осужден в Азербайджане за хищение в особо крупных размерах средств из банковской системы страны.

По данным Sputnik Азербайджан, мужчина приговорен к 10 годам тюрьмы.

Следствие считает, что осужденный входит в ОПГ, специализировавшуюся на киберпреступлениях и действовавшую за пределами Азербайджана.

Мужчина был задержан за рубежом и экстрадирован в Азербайджан в конце 2017 года.

Согласно обвинению, хищение из банкоматов азербайджанских банков осужденный гражданин Молдовы осуществил 12—15 июля прошлого года.

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