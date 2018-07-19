Хакер из Молдовы осужден на 10 лет в Азербайджане
Следствие считает, что мужчина действовал в составе преступной группировки, базировавшейся за пределами Азербайджана.
Следствие считает, что мужчина действовал в составе преступной группировки, базировавшейся за пределами Азербайджана.
КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Гражданин Молдовы осужден в Азербайджане за хищение в особо крупных размерах средств из банковской системы страны.
По данным Sputnik Азербайджан, мужчина приговорен к 10 годам тюрьмы.
Следствие считает, что осужденный входит в ОПГ, специализировавшуюся на киберпреступлениях и действовавшую за пределами Азербайджана.
Мужчина был задержан за рубежом и экстрадирован в Азербайджан в конце 2017 года.
Согласно обвинению, хищение из банкоматов азербайджанских банков осужденный гражданин Молдовы осуществил