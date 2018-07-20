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00:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Бендерах трое пассажиров с пистолетом напали на таксиста и забрали у него…100 рублей

Их задержали по горячим следам.

Источник: Комсомольская правда

В Бендерах водитель такси стал жертвой трёх клиентов, которых привёз из села Гиска примерно в 23.30. Попросив остановиться возле парка им. Горького, пассажиры, не заплатив за проезд, напали на 37-летнего водителя. Угрожая пистолетом, они отобрали у него 100 приднестровских рублей (примерно 100 леев) и покинули салон. Потерпевший позвонил в милицию, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Далеко уйти нападавшим не удалось, они были задержаны милиционерами патрульно-постовой службы. Деньги, пневматический пистолет и личные вещи молодчики выбросили в палисадник у одного из домов.

По заявлению потерпевшего территориальным УСК возбуждено уголовное дело. Подозреваемые, ранее судимые бендерчане 34, 40 лет и 41 года.

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