В Бендерах трое пассажиров с пистолетом напали на таксиста и забрали у него…100 рублей

В Бендерах водитель такси стал жертвой трёх клиентов, которых привёз из села Гиска примерно в 23.30. Попросив остановиться возле парка им. Горького, пассажиры, не заплатив за проезд, напали на 37-летнего водителя. Угрожая пистолетом, они отобрали у него 100 приднестровских рублей (примерно 100 леев) и покинули салон. Потерпевший позвонил в милицию, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.