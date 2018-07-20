Полицейский в Актау остановил вооруженное нападение на магазин

Мужчина угрожал пистолетом продавщице в минимаркете. Оказавшийся на месте происшествия полицейский остановил правонарушителя. По словам сотрудника полиции, он зашел в минимаркет купить себе воды, как вдруг услышал женские крики. Увидев мужчину, который угрожал женщине оружием, он выхватил пистолет у нападавшего, вывел его на улицу и вызвал наряд.