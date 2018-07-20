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00:23 (мск), источник: Nur.kz

Полицейский в Актау остановил вооруженное нападение на магазин

Сотрудник полиции остановил вооруженное нападение на магазин в Актау, передает NUR.KZ. Инцидент произошел в одном из минимаркетов в 32Б микрорайоне города.

Источник: Nur.kz

Мужчина угрожал пистолетом продавщице в минимаркете. Оказавшийся на месте происшествия полицейский остановил правонарушителя. По словам сотрудника полиции, он зашел в минимаркет купить себе воды, как вдруг услышал женские крики. Увидев мужчину, который угрожал женщине оружием, он выхватил пистолет у нападавшего, вывел его на улицу и вызвал наряд.

По словам служителей закона, мужчина находился в нетрезвом состоянии, а оружие оказалось газобаллонным пневматическим пистолетом.

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