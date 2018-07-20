В Омске женщина на БМВ на скорости врезалась в столб

В Омске женщина на БМВ на скорости врезалась в столб

В паблике «Аварийный Омск» вечером, 19 июля, появилось сообщение об аварии. Как рассказали очевидцы, дама на БМВ ехала в районе государственного университета и врезалась в столб.