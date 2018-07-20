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07:42 (мск), источник: СуперОмск

В Омске женщина на БМВ на скорости врезалась в столб

В паблике «Аварийный Омск» вечером, 19 июля, появилось сообщение об аварии. Как рассказали очевидцы, дама на БМВ ехала в районе государственного университета и врезалась в столб.

Как предположили свидетели ДТП, водитель сильно превысил допустимую скорость.

Судя по снимкам, иномарка сильно расхлесталась. Из-за удара снесло всю переднюю часть машины. Не известно, пострадал ли водитель БМВ.

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