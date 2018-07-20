В Омске после ДТП в больницу попали три женщины и двое мужчин
Авария с пятью пострадавшими произошла ночью в Кировском округе.
Авария с пятью пострадавшими произошла ночью в Кировском округе.
Вчера, 19 июля, в одиннадцатом часу вечера в Кировском округе на улице Кондратюка столкнулись «Субару-Импреза» и «Хонда-Аккорд».
За рулем «Субару» был 57-летний мужчина, с ним ехали три женщины — 35, 40 и 43 лет. В районе дома № 79 мужчина решил совершить разворот. Он не убедился в безопасности маневра и на скорости столкнулся с «Хондой», в которой ехали двое молодых людей.
За рулем «Хонды» был 23-летний парень, с ним его приятель 25 лет. После ДТП им оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили из больницы. А вот всем трем пассажиркам «Субару» повезло гораздо меньше — их пришлось госпитализировать с различными травмами.