Задержанный по делу об убийстве Дениса Тена признался в преступлении
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Задержанный по делу об убийстве Дениса Тена дает признательные показания, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Задержанный по делу об убийстве Дениса Тена дает признательные показания, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Задержан Киясов Нуралы 1994 года рождения уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в ИВС. Установлена личность второго подозреваемого, активно ведется его розыск», — сказал прокурор Алматы Берик Жуйректаев на брифинге для СМИ.
Досудебное расследование ведется по статье 99ч.2 УК РК.
Как сообщалось, задержан подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.
«По факту убийства Дениса Тена в результате проведенных
Напомним, известный казахстанский фигурист Денис Тен был доставлен в больницу с ножевыми ранениями 19 июля в обед. По данным ДВД Алматы, неизвестные при попытке украсть зеркала с машины спортсмена ранили его в ногу. Спортсмен потерял 3 литра крови. Врачи оценивали его состояние, как критическое.
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