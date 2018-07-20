Водитель «Хонды» врезался в столб в утреннем ДТП в Новосибирске
Авария произошла на пресечении проспекта Дзержинского и улицы Индустриальной, по предварительным данным, никто не пострадал.
Авария произошла на пресечении проспекта Дзержинского и улицы Индустриальной, по предварительным данным, никто не пострадал.
Водитель «Хонды» врезался в столб в утреннем ДТП в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Авария произошла утром 20 июля на пресечении проспекта Дзержинского и улицы Индустриальной. Обстоятельства ДТП неизвестны, ясен итог — Honda Fit врезался в рекламную опору, а Subaru Forester врезался в заборчик.
По данным очевидцев, водители и пассажиры автомобилей не пострадали.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.