Водитель «Хонды» врезался в столб в утреннем ДТП в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Авария произошла утром 20 июля на пресечении проспекта Дзержинского и улицы Индустриальной. Обстоятельства ДТП неизвестны, ясен итог — Honda Fit врезался в рекламную опору, а Subaru Forester врезался в заборчик.

По данным очевидцев, водители и пассажиры автомобилей не пострадали.