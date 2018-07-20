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08:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми у Северного кладбища автобус съехал на обочину и едва не перевернулся

По словам очевидцев, никто из пассажиров не пострадал.

19 июля на улице Якутской возле Мичуринских садов съехал на обочину и едва не перевернулся автобус, направлявшийся из Перми в Усть-Черную. Происшествие произошло около отворота на Северное кладбище.

Как пишет пользователь соцсетей Александр, никто из пассажиров не пострадал.

— Все живы, получили только ушибы, — рассказывает очевидец. — Водитель был трезвый, находился в шоке.

Он также отмечает, что автобус подрезали, из-за чего он чуть не вылетел в кювет.

Напомним, что 19 июля мы писали, что на трассе в поселке Сылва произошло ЧП: кран-борт задел провода и загорелся. Как сообщают очевидцы, водитель выезжал со строительной базы и забыл опустить стрелу. Та зацепилась за провода, и транспортное средство загорелось. Ее пытались потушить, но от огнетушителей огонь разгорелся еще больше. Пожарные приехали и обесточили провода.

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