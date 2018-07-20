В Перми у Северного кладбища автобус съехал на обочину и едва не перевернулся

19 июля на улице Якутской возле Мичуринских садов съехал на обочину и едва не перевернулся автобус, направлявшийся из Перми в Усть-Черную. Происшествие произошло около отворота на Северное кладбище.

Как пишет пользователь соцсетей Александр, никто из пассажиров не пострадал.

— Все живы, получили только ушибы, — рассказывает очевидец. — Водитель был трезвый, находился в шоке.

Он также отмечает, что автобус подрезали, из-за чего он чуть не вылетел в кювет.