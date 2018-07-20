В Перми у Северного кладбища автобус съехал на обочину и едва не перевернулся
По словам очевидцев, никто из пассажиров не пострадал.
По словам очевидцев, никто из пассажиров не пострадал.
19 июля на улице Якутской возле Мичуринских садов съехал на обочину и едва не перевернулся автобус, направлявшийся из Перми в
Как пишет пользователь соцсетей Александр, никто из пассажиров не пострадал.
— Все живы, получили только ушибы, — рассказывает очевидец. — Водитель был трезвый, находился в шоке.
Он также отмечает, что автобус подрезали,
Напомним, что 19 июля мы писали, что на трассе в поселке Сылва произошло ЧП: