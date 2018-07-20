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08:29 (мск), источник: Newsroom24.ru

Полуторагодовалая девочка утонула в Оке в Нижнем Новгороде

Организована доследственная проверка.

Полуторагодовалая девочка утонула в Оке в Нижнем Новгороде. Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе СУ СК РФ по региону, тело ребенка было обнаружено 19 июля.

По предварительным данным, в этот день 65-летний мужчина гулял со своей внучкой по берегу реки в районе бульвара Южный. Упустив девочку из вида, он вскоре обнаружил ребенка без признаков жизни в реке в непосредственной близости от берега.

По факту происшествия организована доследственная проверка. Видимых повреждений на теле девочки не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причины гибели ребенка.




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