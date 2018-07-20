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08:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из-за самодельной печки загорелась промзона на Эльмаше

Два человека надышались угарным газом.

В Екатеринбурге в очередной раз вспыхнула промзона. Пожар произошел на улице Совхозная, 31 — накануне вечером здесь загорелся один из гаражей.

Как рассказали очевидцы, хозяин бокса просушивал его с помощью самодельной печки. В какой-то момент раскаленный агрегат поджег лежавший вокруг мусор. К счастью, столб дыма заметили бдительные соседи, они же вызвали пожарных.

Два человека надышались угарным газом, но госпитализация им не потребовалась.

10 июля в промзоне на Совхозной уже горел склад с автомаслами. Площадь пожара тогда оставила порядка 800 квадратных метров.

А день назад «взорвалась» и воспламенилась огромная установка для дробления щебня в промышленной зоне на улице Раевского.

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