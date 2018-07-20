В Екатеринбурге из-за самодельной печки загорелась промзона на Эльмаше

В Екатеринбурге в очередной раз вспыхнула промзона. Пожар произошел на улице Совхозная, 31 — накануне вечером здесь загорелся один из гаражей.

Как рассказали очевидцы, хозяин бокса просушивал его с помощью самодельной печки. В какой-то момент раскаленный агрегат поджег лежавший вокруг мусор. К счастью, столб дыма заметили бдительные соседи, они же вызвали пожарных.

Два человека надышались угарным газом, но госпитализация им не потребовалась.

10 июля в промзоне на Совхозной уже горел склад с автомаслами. Площадь пожара тогда оставила порядка 800 квадратных метров.