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08:22 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области обнаружены больные бешенством коровы

Специалисты Омской областной ветеринарной лаборатории обнаружили вирус бешенства в биоматериале, взятом у крупного рогатого скота в селе Фирстово Большеуковского района Омской области. Скотина содержится в личном подсобном хозяйстве.

Теперь в селе проводятся мероприятия по предотвращению распространения заболевания и ликвидации его очагов. В частности, в Фирстово запрещена торговля домашними животными, их выставки, выводка и натаска собак, а также вывоз кошек и собак за пределы села.

«Бешенство — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Вирус бешенства вызывает воспаление головного мозга у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели», — рассказали в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.

В ведомстве также отметили, что Омска область относится к неблагополучным по бешенству территориям. За первые 5 месяцев 2018 года в регионе зафиксирован 5 случаев бешенства.

Очаги этого заболевания возникают в разных районах области уже несколько лет подряд. Переносчиками заболевания, как правило, являются лисицы, енотовидные собаки и волки, а в городе — бродячие кошки и собаки.

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