В 2018 году на Южном Урале зафиксировали 23 очага бешенства животных
Опасное заболевание установлено в 19 неблагополучных пунктах.
Опасное заболевание установлено в 19 неблагополучных пунктах.
С начала 2018 года в Челябинской области зарегистрировали 23 очага бешенства животных — опасное заболевание установлено в 19 неблагополучных пунктах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Специалисты отмечают, что чаще всего смертельный вирус находили у диких животных (лис, енотовидных собак) — 15 случаев. «За полгода в больницу обратились более 4,7 тыс. человек с укусами и ослюнениями. Ни у кого из них вируса в крови не нашли», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре напомнили, что человек, укушенный животным, может долго чувствовать себя в безопасности. Однако раны от укусов животных нередко глубокие, характеризуются повреждением тканей и загрязнением слюной, в результате чего в кровь человека могут попасть различные возбудители инфекционных заболеваний, в том числе и вирус бешенства.