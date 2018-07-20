В 2018 году на Южном Урале зафиксировали 23 очага бешенства животных

С начала 2018 года в Челябинской области зарегистрировали 23 очага бешенства животных — опасное заболевание установлено в 19 неблагополучных пунктах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что чаще всего смертельный вирус находили у диких животных (лис, енотовидных собак) — 15 случаев. «За полгода в больницу обратились более 4,7 тыс. человек с укусами и ослюнениями. Ни у кого из них вируса в крови не нашли», — говорится в сообщении.