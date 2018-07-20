Молодой радикал-казахстанец пропагандировал идеи экстремизма в России
Сторонника радикального ислама оправдывал теракты на территории России и пропагандировал экстремистские идеи среди жителей региона.
Сторонника радикального ислама оправдывал теракты на территории России и пропагандировал экстремистские идеи среди жителей региона.
АСТАНА, 20 июл — Sputnik. В российском Томске задержали 22-летнего гражданина Казахстана по подозрению в пропаганде терроризма, передает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности по Томской области.
Свои идеи казахстанец распространял среди жителей Томска, в том числе, через Интернет. Под вымышленным именем он оправдывал совершенные на территории России крупные теракты и их исполнителей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Следствие проверяет его возможные связи с экстремистскими и террористическими группировками.