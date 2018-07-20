Молодой радикал-казахстанец пропагандировал идеи экстремизма в России

АСТАНА, 20 июл — Sputnik. В российском Томске задержали 22-летнего гражданина Казахстана по подозрению в пропаганде терроризма, передает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности по Томской области.

Читайте также Задержанный по делу об убийстве Дениса Тена дает признательные показания

Свои идеи казахстанец распространял среди жителей Томска, в том числе, через Интернет. Под вымышленным именем он оправдывал совершенные на территории России крупные теракты и их исполнителей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ему грозит до семи лет лишения свободы.