Фото второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена обнародовало МВД
Полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена, передает корреспондент Tengrinews.kz, со ссылкой на
Полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена, передает корреспондент Tengrinews.kz, со ссылкой на
Министерством внутренних дел на розыск второго подозреваемого в убийстве Дениса Тен ориентирован весь личный состав и другие приданные силы территориальных департаментов внутренних дел.
За совершение убийства разыскивается Кудайбергенов Арман Бурибаевич, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области. Приметы: рост 165−170 см, худощавого телосложения. Был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета. Носит солнцезащитные очки.
При получении
Напомним, что для расследования уголовного дела создана
Один из них — Киясов Н. Д., 1994 года рождения был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время полицейскими проводятся розыскные мероприятия по задержанию второго соучастника преступления.