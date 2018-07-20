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08:34 (мск), источник: Tengrinews

Фото второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена обнародовало МВД

Полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена, передает корреспондент Tengrinews.kz, со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Источник: Tengrinews

Министерством внутренних дел на розыск второго подозреваемого в убийстве Дениса Тен ориентирован весь личный состав и другие приданные силы территориальных департаментов внутренних дел.

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За совершение убийства разыскивается Кудайбергенов Арман Бурибаевич, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области. Приметы: рост 165−170 см, худощавого телосложения. Был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета. Носит солнцезащитные очки.

При получении какой-либо информации о месте нахождения разыскиваемого Министерство внутренних дел просит сообщить в ДВД города Алматы по телефонам: 8 (7272) 54−40−42, 54−40−18, 54−41−00, 54−43−66 или 102.

Напомним, что для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников МВД и ДВД г. Алматы во главе с первым заместителем министра внутренних дел Жанатом Сулейменовым. В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции лица, причастные к совершению преступления, были установлены.

Один из них — Киясов Н. Д., 1994 года рождения был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время полицейскими проводятся розыскные мероприятия по задержанию второго соучастника преступления.

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