Предпринимательницу оштрафовали за продажу футболок с символикой FIFA
Гражданку Кыргызстана обязали выплатить штраф в 46 тысяч рублей, у неё также забрали всю партию футболок — 128 штук, рассказали в транспортной прокуратуре.
Гражданку Кыргызстана обязали выплатить штраф в 46 тысяч рублей, у неё также забрали всю партию футболок — 128 штук, рассказали в транспортной прокуратуре.
Предпринимательницу оштрафовали за продажу футболок с символикой FIFA, об этом сообщает
Гражданка Кыргызстана продавала в ТРЦ «Восток» футболки с символикой FIFA и «RUSSIA 2018».
«Правообладателем или уполномоченным лицом они не производились. В результате противоправных действий правообладателю (Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон (Швейцария) причинен ущерб на сумму 49 432 рублей», — рассказали в прокуратуре.
Было возбуждено административное дело. Предпринимательницу оштрафовали на 46 тысяч рублей, у неё также забрали всю партию футболок — 128 штук.