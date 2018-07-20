Предпринимательницу оштрафовали за продажу футболок с символикой FIFA, об этом сообщает пресс-служба Новосибирской транспортной прокуратуры.

Гражданка Кыргызстана продавала в ТРЦ «Восток» футболки с символикой FIFA и «RUSSIA 2018».

«Правообладателем или уполномоченным лицом они не производились. В результате противоправных действий правообладателю (Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон (Швейцария) причинен ущерб на сумму 49 432 рублей», — рассказали в прокуратуре.