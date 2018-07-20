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08:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Предпринимательницу оштрафовали за продажу футболок с символикой FIFA

Гражданку Кыргызстана обязали выплатить штраф в 46 тысяч рублей, у неё также забрали всю партию футболок — 128 штук, рассказали в транспортной прокуратуре.

Предпринимательницу оштрафовали за продажу футболок с символикой FIFA, об этом сообщает пресс-служба Новосибирской транспортной прокуратуры.

Гражданка Кыргызстана продавала в ТРЦ «Восток» футболки с символикой FIFA и «RUSSIA 2018».

«Правообладателем или уполномоченным лицом они не производились. В результате противоправных действий правообладателю (Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон (Швейцария) причинен ущерб на сумму 49 432 рублей», — рассказали в прокуратуре.

Было возбуждено административное дело. Предпринимательницу оштрафовали на 46 тысяч рублей, у неё также забрали всю партию футболок — 128 штук.

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