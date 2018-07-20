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08:37 (мск), источник: Om1.ru

Двое омичей незаконно перевозили узбеков с родины в Россию

Мужчин приговорили к сроку в исправительной колонии.

Как сообщили в УФССП по Омской области, раскрылись незаконные способы заработка двух омичей, 37-летнего Зухриддина Т. и 51-летнего Михаила К. Мужчины организовали совместный «бизнес» — они трижды перевезли на территорию России граждан из Узбекистана. Напарников, по всей видимости, устраивал такой способ подзаработать, и они намеревались продолжить заниматься этим и в будущем. Сделать это им помешали работники Пограничного управления ФСБ России по Омской области.

Фигурантов осудили и признали виновными по п. «а» ч. 2. ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Суд приговорил мужчин к 1,3 и 1,6 года исправительной колонии общего режима.

Однако это еще не все наказание — у мужчин конфисковано авто ВАЗ-2107, в котором, собственно, Михаил К. и отвозил жителей Узбекистана, а также два мобильника. Конфискация была проведена в присутствии понятых, все отнятое имущество пойдет в доход государства.

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