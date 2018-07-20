Двое омичей незаконно перевозили узбеков с родины в Россию

Как сообщили в УФССП по Омской области, раскрылись незаконные способы заработка двух омичей, 37-летнего Зухриддина Т. и 51-летнего Михаила К. Мужчины организовали совместный «бизнес» — они трижды перевезли на территорию России граждан из Узбекистана. Напарников, по всей видимости, устраивал такой способ подзаработать, и они намеревались продолжить заниматься этим и в будущем. Сделать это им помешали работники Пограничного управления ФСБ России по Омской области.

Фигурантов осудили и признали виновными по п. «а» ч. 2. ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Суд приговорил мужчин к 1,3 и 1,6 года исправительной колонии общего режима.