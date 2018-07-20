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08:19 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на Московском в ДТП с Opel погиб мотоциклист, байк разорвало

Тахометр мотоцикла заклинило на 13000 оборотах.

В четверг, 19 июля, поздним вечером, в Самаре, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова в результате столкновение мотоцикла и легкового автомобиля Opel погиб байкер, сообщает «ДТП Самара».

Opel выезжал с улицы Санфировой на Московское шоссе, по которому ехал мотоциклист со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13000 оборотах тахометр. Как пишут очевидцы, мотоцикл разорвало на части, а автомобиль стоит на встречной полосе. У Opel сильно смято переднее левое крыло и повреждено колесо.

К сожалению после 30 минут реанимационных действий, водитель мотоцикла скончался в карете «скорой помощи».

На месте работали сотрудники ГИБДД и МЧС.

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