В Самаре на Московском в ДТП с Opel погиб мотоциклист, байк разорвало

В четверг, 19 июля, поздним вечером, в Самаре, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова в результате столкновение мотоцикла и легкового автомобиля Opel погиб байкер, сообщает «ДТП Самара» .

Opel выезжал с улицы Санфировой на Московское шоссе, по которому ехал мотоциклист со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13000 оборотах тахометр. Как пишут очевидцы, мотоцикл разорвало на части, а автомобиль стоит на встречной полосе. У Opel сильно смято переднее левое крыло и повреждено колесо.