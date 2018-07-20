На Среднем Урале осудили группу наркосбытчиков

В ходе судебного следствия доказано, что в октябре 2016 г. Павел Валигурский организовал преступную группу для сбыта наркотиков. Он нашел себе троих помощников в возрасте 20−25 лет, у которых не было стабильного дохода. Через тайники-закладки они занимались продажей в Екатеринбурге, Первоуральске и Ревде. Также они использовали сайт в качестве интернет-магазина. Для фасовки наркотиков преступники арендовали гаражи и квартиры.