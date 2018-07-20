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08:33 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале осудили группу наркосбытчиков

Суд вынес приговор троим жителям Первоуральска, которые обвиняются в незаконном сбыте синтетических наркотиков. Павлу Валигурскому и Михаилу Мякинину назначено 9 лет лишения свободы каждому, Андрею Овчинникову — 8 лет.

Все трое подсудимых будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе судебного следствия доказано, что в октябре 2016 г. Павел Валигурский организовал преступную группу для сбыта наркотиков. Он нашел себе троих помощников в возрасте 20−25 лет, у которых не было стабильного дохода. Через тайники-закладки они занимались продажей в Екатеринбурге, Первоуральске и Ревде. Также они использовали сайт в качестве интернет-магазина. Для фасовки наркотиков преступники арендовали гаражи и квартиры.

Правоохранители изъяли у них более 100 доз концентрированных синтетических наркотиков. В связи с неявкой в суд четвертого участника группы он объявлен в розыск, а материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство.

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