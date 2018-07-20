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09:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе сгорел недостроенный ангар с автомобилями

В обугленное железо превратились пять машин.

Вчера вечером, 19 июля, на пульт диспетчера пожарной службы поступило сообщение, что в Орджоникидзевском районе Уфы горит недостроенный ангар.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что полыхает ангар на улице Тимашевская, в котором находилось пять автомобилей: ГАЗ-3310, «Валдай», IVECO, «Запорожец», «Москвич» и BMW.

— Пожар тушили силы и средства МЧС в составе трех единиц спецтехники и 12 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. — Пострадавших и погибших нет, но все машины сгорели практически дотла.

Что послужило причиной пожара — неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем, теперь предстоит выяснить дознавателям МЧС.

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