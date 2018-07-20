В Уфе сгорел недостроенный ангар с автомобилями
В обугленное железо превратились пять машин.
В обугленное железо превратились пять машин.
Вчера вечером, 19 июля, на пульт диспетчера пожарной службы поступило сообщение, что в Орджоникидзевском районе Уфы горит недостроенный ангар.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что полыхает ангар на улице Тимашевская, в котором находилось пять автомобилей: ГАЗ-3310, «Валдай», IVECO, «Запорожец», «Москвич» и BMW.
— Пожар тушили силы и средства МЧС в составе трех единиц спецтехники и 12 человек личного состава, — сообщили в
Что послужило причиной пожара — неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем, теперь предстоит выяснить дознавателям МЧС.