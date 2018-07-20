В Армавире погрузчик раздавил работницу консервного цеха

Несчастный случай произошел в СПК «Восток» днем 18 июля. 54-летняя рабочая находилась у конвейера, а мужчина на вилочном погрузчике отвозил готовые упаковки с банками на склад. Заметив неполадки в работе техники, водитель вышел из кабины. Неожиданно погрузчик поехал задним ходом и придавил работницу.