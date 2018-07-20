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10:24 (мск), источник: Югополис

В Армавире погрузчик раздавил работницу консервного цеха

Обстоятельства случившегося изучают следователи.

Источник: Югополис

Несчастный случай произошел в СПК «Восток» днем 18 июля. 54-летняя рабочая находилась у конвейера, а мужчина на вилочном погрузчике отвозил готовые упаковки с банками на склад. Заметив неполадки в работе техники, водитель вышел из кабины. Неожиданно погрузчик поехал задним ходом и придавил работницу.

Пострадавшую немедленно госпитализировали. Врачи сутки боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

По сообщению следственного отдела по городу Армавиру СУ СКР по краю, по факту случившегося проводится проверка. Назначено проведение экспертиз.

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В Армавире погрузчик раздавил работницу консервного цеха
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