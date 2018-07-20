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18:27 (мск), источник: Коммерсантъ

В ростовский суд передали уголовное дело членов ОПГ за отмывание 1,5 млрд рублей

В Ростове прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении шестерых членов организованной преступной группы. Их обвиняют в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Источник: Коммерсантъ

«Сейчас уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ и ч. 2 ст. 172 УК РФ направлено в суд», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее «Ъ-Юг» писал о задержании членов ОПГ, которых подозревали в выводе более 1,5 млрд руб. в теневой сектор экономики.

«Фигуранты создали банду, куда входил директор организации по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан», — ранее сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники организовали более 20 подконтрольных организаций и 14 ИП, реквизитами которых в дальнейшем пользовались. Фактически они заключили фиктивные контракты на оказание услуг с фирмами-однодневками, которые не исполнялись. Злоумышленники использовали организации как посредников, обналичивая деньги со счета компании. Общая сумма переводов составила более 1,5 млрд рублей, а полученный доход — более 38 млн руб. В рамках расследования в 14 банках Ростова-на-Дону были наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.

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