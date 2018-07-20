В ростовский суд передали уголовное дело членов ОПГ за отмывание 1,5 млрд рублей

«Сейчас уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ и ч. 2 ст. 172 УК РФ направлено в суд», — говорится в сообщении. Напомним, что ранее «Ъ-Юг» писал о задержании членов ОПГ, которых подозревали в выводе более 1,5 млрд руб. в теневой сектор экономики.

По версии следствия, злоумышленники организовали более 20 подконтрольных организаций и 14 ИП, реквизитами которых в дальнейшем пользовались. Фактически они заключили фиктивные контракты на оказание услуг с фирмами-однодневками, которые не исполнялись. Злоумышленники использовали организации как посредников, обналичивая деньги со счета компании. Общая сумма переводов составила более 1,5 млрд рублей, а полученный доход — более 38 млн руб. В рамках расследования в 14 банках Ростова-на-Дону были наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.