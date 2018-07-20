В Березниках пожарные спасли 14 человек: 8 взрослых и 6 детей

Крупный пожар произошел в ночь на 20 июля в Березниках. После полуночи загорелся дом по ул. Мира. 20 человек успели выбраться на улицу до приезда пожарных. Когда приехали огнеборцы, то из окна квартиры четвертого этажа вырывалось пламя, а подъезде было сильное задымление.

Пожарные при помощи спасательных устройств сумели спасти еще 14 человек. Их вывели по лестничному маршу из задымленного подъезда. Среди спасенных было 6 детей в возрасте от 3-х до 12-ти лет.

В ходе тушения пожара в квартире без признаков жизни была обнаружена 57-летняя женщина.