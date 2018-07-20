В фотоловушки Таганая попали «черные лесорубы», собачники и браконьеры
За полгода охранный патруль прошел 2,1 тыс. километров.
За полгода охранный патруль прошел 2,1 тыс. километров.
В фотоловушки нацпарка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) попали «черные лесорубы», собачники и браконьеры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Лесные камеры с датчиками движения национальный парк использует для слежения и фиксации правонарушений.
«В первом полугодии 2018 года с помощью этих приборов выявлено пять фактов заездов на территорию на внедорожниках и квадроциклах, одна незаконная рубка, по два факта нахождения в национальном парке с собаками и без разрешения», — говорится в сообщении.
В фотоловушки также попали граждане, которые готовились к незаконной охоте. Задержанные оборудовали два солонца, возле одного сделали засидку для стрельбы. В итоге браконьеры сами стали добычей — их приготовления обнаружили инспекторы.
«К сожалению, наличие безработных жителей с низкой социальной ответственностью в прилегающих к национальному парку населенных пунктах дает значительный объем латентных правонарушений и преступлений, таких как незаконные рубки, вылов форели, использование орудий лова — петель, засидок у самовольных подкормочных площадок», — комментирует начальник отдела охраны национального парка «Таганай» Всеволод Яковлев.