В фотоловушки Таганая попали «черные лесорубы», собачники и браконьеры

В фотоловушки нацпарка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) попали «черные лесорубы», собачники и браконьеры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Лесные камеры с датчиками движения национальный парк использует для слежения и фиксации правонарушений.

«В первом полугодии 2018 года с помощью этих приборов выявлено пять фактов заездов на территорию на внедорожниках и квадроциклах, одна незаконная рубка, по два факта нахождения в национальном парке с собаками и без разрешения», — говорится в сообщении.

В фотоловушки также попали граждане, которые готовились к незаконной охоте. Задержанные оборудовали два солонца, возле одного сделали засидку для стрельбы. В итоге браконьеры сами стали добычей — их приготовления обнаружили инспекторы.