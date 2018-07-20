Кассир екатеринбургского магазина пустила фальшивки в оборот

Суд установил, что Марина Анфилофьева, будучи главным кассиром в магазине одной из торговых сетей, хранила на рабочем месте семь фальшивых купюр достоинством 1 000 рублей. Вечером 15 октября 2017 года, формируя инкассаторскую сумку с выручкой, женщина заменила семь подлинных банкнот на поддельные. Настоящие «тысячи» кассир присвоила, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.