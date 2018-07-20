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15:29 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Двоих экс-полицейских будут судить на Кубани за избиение мужчины вешалками и шваброй

Бывшие оперуполномоченные ОУР ОМВД России по Кавказскому району из Кропоткина предстанут перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью 31-летнему мужчине.

Полицейские 19 января 2018 года разыскивали человека, укравшего автомобиль. На пересечении улиц 8 Марта и Ударной в Кропоткине они заметили известного им ранее судимого мужчину и посчитали, что он ведет себя подозрительно.

Остановив служебный автомобиль, они подошли к нему и без законных оснований избили. Мужчина не оказывал им сопротивления.

Затем экс-полицейские посадили пострадавшего в автомобиль и доставили в отдел полиции — якобы для проверки причастности к делу о сбыте наркотиков и угону машины. По пути и уже в отделе они продолжили избивать мужчину, в том числе деревянными вешалками и шваброй.

В результате преступных действий сотрудников полиции местному жителю были причинены повреждения в виде кровоизлияния правого глаза и переломов ребер, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Главном управлении МВД РФ по Краснодарскому краю инициировали и завершили служебную проверку. Сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам — в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

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