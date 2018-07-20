Гродненские таможенники изъяли саблю XIX века

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники изъяли артиллерийскую саблю конца XIX века, которую пытался незаконно переместить через границу гражданин Беларуси, проживающий в Гродно. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

Читайте также В Минске пьяный водитель разбил ногами лобовое стекло машины ГАИ

Легковой автомобиль Suzuki следовал из Польши через пункт пропуска «Брузги» по зеленому коридору. При проведении таможенного контроля у пассажира обнаружили саблю с длиной лезвия 78 см, предположительно являющуюся холодным оружием. Для идентификации товара была назначена экспертиза в Гродненском межрайонном отделе комитета судебных экспертиз. Согласно ее заключению, выявленный предмет является прусской артиллерийской солдатской саблей образца 1896 года и не только представляет культурную ценность, но и относится к холодному оружию колюще-режущего и рубящего действия.

Таможенное законодательство устанавливает ограничение как на ввоз холодного оружия на территорию ЕАЭС, так и на вывоз. Переместить через границу такой товар можно только при наличии разрешительных документов, выданных уполномоченным органом (в Беларуси таковым является Министерство внутренних дел).

По факту недекларирования товара Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП. Сабля изъята до решения суда.