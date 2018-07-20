Грабитель напал на сотрудницу АЗС в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК, 20 июл — Sputnik. В Петропавловске произошло нападение на автозаправочную станцию, сообщили Sputnik в пресс-службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

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По данным полицейских, после окончания рабочего дня преступник проник в служебное помещение, разбив окно, и напал на работницу АЗС, которая пересчитывала выручку.

«Женщина получила телесные повреждения. Ущерб составил около 500 тысяч тенге. Полицейские установили подозреваемого — ранее судимого за имущественные преступления жителя Петропавловска», — проинформировали в ведомстве.

Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса РК (грабёж). Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Полицейские констатировали, что преступление произошло из-за целого ряда недочётов владельцев АЗС, в частности — простые стеклопакеты и отсутствие круглосуточной охраны.