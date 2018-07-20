Грабитель напал на сотрудницу АЗС в Петропавловске
Ограбление произошло в том числе
Ограбление произошло в том числе
ПЕТРОПАВЛОВСК, 20 июл — Sputnik. В Петропавловске произошло нападение на автозаправочную станцию, сообщили Sputnik в
По данным полицейских, после окончания рабочего дня преступник проник в служебное помещение, разбив окно, и напал на работницу АЗС, которая пересчитывала выручку.
«Женщина получила телесные повреждения. Ущерб составил около 500 тысяч тенге. Полицейские установили подозреваемого — ранее судимого за имущественные преступления жителя Петропавловска», — проинформировали в ведомстве.
Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса РК (грабёж). Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Полицейские констатировали, что преступление произошло
«Владельцам автозаправочных станций, ломбардов, букмекерских контор и других