ФСИН начала проверку после появления видеозаписи пыток в ярославской колонии
Ранее заключенные уже жаловались на избиения в исправительной колонии № 1 Ярославской области.
Ранее заключенные уже жаловались на избиения в исправительной колонии № 1 Ярославской области.
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Управление ФСИН по Ярославской области проводит проверку по распространенному «Новой газетой» материалу, в том числе видеоролику, об изощренных пытках заключенного одной из местных колоний, сообщили в
«В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной из исправительных колоний в УФСИН по Ярославской области проводится служебная проверка», — говорится в сообщении
В нем отмечается, что «по результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности».
По данным издания, на видео запечатлены сотрудники исправительной колонии номер 1 ФСИН по Ярославской области, а человек, которого избивали — заключенный Евгений Макаров. Инцидент, попавший на видео, произошел 29 июня 2017 года, утверждает газета.
Скандальная слава колонии
Исправительная колония номер 1 УФСИН Ярославской области уже оказывалась в центре скандала, связанного с избиением заключенных. Так, в 2017 году фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих и двое других осужденных жаловались на избиения сотрудниками.
Прокуратура и следователи тогда начали проверку по заявлению осужденных об избиении.
Адвокаты неоднократно сообщали о том, что не могут попасть в колонию к осужденным.
3 мая в
Между тем, правозащитники утверждали, что начальник колонии после инцидента был уволен. Однако
В настоящее время учреждением руководит Владимир Московский. Он является временно исполняющим обязанности начальника, сообщает сайт УФСИН.