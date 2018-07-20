Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Повышение НДС случится с 1 января 2019 года до 20% - СМИ
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
40 недель одиночества: как плод проводит время до рождения
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Валентин Юдашкин стремительно худеет
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Звезда «Гарри Поттера» неузнаваем на съемках: первые фото
Оставшийся без жилья Шура рассказал о жизни с проституткой - СМИ
Миллионер Дулин нашел шахты с золотом во дворе
В «Единой России» обсудят варианты мер в отношении Поклонской
«Касперский» предупредил о мошенничестве с картами
Страшное селфи: девушка из России покорила соцсети (фото)
Российские магазины «сливают» технику
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель (фото)
Съемное жилье в Москве неприлично подешевело
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
15:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Аксубаево от удара молнии вспыхнула крыша трехэтажного жилого дома

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Аксубаево от удара молнии вспыхнула крыша трехэтажного жилого дома, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

6
фотографий
6
фотографий

Около семи часов утра сотрудникам МЧС сообщили о пожаре в доме № 82 по улице Шоссейная.

Огнеборцев ПСЧ № 102 встретили жильцы. Они рассказали, что молния ударила в чердачное помещение и начался пожар. Оттуда пламя перекинулось на кровлю здания и охватило ее целиком. Из загоревшегося дома эвакуировался 81 человек, никто из них не пострадал.

В помощь пожарным прибыли ДПК из Старого Ильдеряково, Старого Тимошкино, села Старокиязлы и села Старотатадамское. Через пол часа огонь на площади 480 квадратных метров был потушен.

Все новости региона
В городах Татарстана праздничный намаз в честь Ураза-байрам начнется в 7 часов
На предприятиях «Роскосмоса» проходят обыски по делу о госизмене
В Германии 14 человек пострадали в результате нападения с ножом
Как живут современные амазонки в Бразилии (фото)
У острова Пхукет обнаружили двухметрового крокодила (видео)
Гидрометцентр прогнозирует снег в некоторых российских регионах
Физики сфотографировали атом с рекордным разрешением
Девушки в Тверской области сделали самый длинный шпагат (видео)
Спорт
Самые яркие цитаты ЧМ-2018. Черчесов, Дзюба и остальные Собрали наиболее яркие высказывания участников турнира
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Звезда «Гарри Поттера» неузнаваем на съемках: первые фото 29-летний Руперт Гринт попал в объективы папарацци на площадке мини-сериала «Убийства по алфавиту»
Недвижимость
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Небогатые россияне массово скупают жилье
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь