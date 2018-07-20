В Аксубаево от удара молнии вспыхнула крыша трехэтажного жилого дома

Около семи часов утра сотрудникам МЧС сообщили о пожаре в доме № 82 по улице Шоссейная.

Огнеборцев ПСЧ № 102 встретили жильцы. Они рассказали, что молния ударила в чердачное помещение и начался пожар. Оттуда пламя перекинулось на кровлю здания и охватило ее целиком. Из загоревшегося дома эвакуировался 81 человек, никто из них не пострадал.