В Аксубаево от удара молнии вспыхнула крыша трехэтажного жилого дома
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Аксубаево от удара молнии вспыхнула крыша трехэтажного жилого дома, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Аксубаево от удара молнии вспыхнула крыша трехэтажного жилого дома, сообщили ИА «Татар-информ» в
Около семи часов утра сотрудникам МЧС сообщили о пожаре в доме № 82 по улице Шоссейная.
Огнеборцев ПСЧ № 102 встретили жильцы. Они рассказали, что молния ударила в чердачное помещение и начался пожар. Оттуда пламя перекинулось на кровлю здания и охватило ее целиком. Из загоревшегося дома эвакуировался 81 человек, никто из них не пострадал.
В помощь пожарным прибыли ДПК из Старого Ильдеряково, Старого Тимошкино, села Старокиязлы и села Старотатадамское. Через пол часа огонь на площади 480 квадратных метров был потушен.