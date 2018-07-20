Бизнесмен ответит за гибель пермяка

В суд направлено уголовное дело в отношении 65-летнего предпринимателя из Соликамска. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено 14 февраля. Обвиняемый приехал на личном КамАЗе на территорию лесничества. Он не поставил машину на ручник и отошел от нее.