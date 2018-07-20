Бизнесмен ответит за гибель пермяка
Под колесами КамАЗа.
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В суд направлено уголовное дело в отношении 65-летнего предпринимателя из Соликамска. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили «Уралинформбюро» в
Преступление было совершено 14 февраля. Обвиняемый приехал на личном КамАЗе на территорию лесничества. Он не поставил машину на ручник и отошел от нее.
Грузовик начал произвольное движение и наехал на 30-летнего мужчину, который находился поблизости. Потерпевший скончался на месте.