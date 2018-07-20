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15:35 (мск), источник: Piter.tv

Турист из Одессы забыл пистолет в отеле на Васильевском острове

Иностранец в спешке забыл в номере пистолет.

Источник: AP 2018

В частном отеле на Васильевском острове персонал обнаружил в одном из номеров оставленный пистолет. Оружие было найдено после того, как жилец съехал. По сведениям сотрудников гостиницы, постоялец покинул помещение в спешке ранним утром 19 июля. Этот факту удивил, ведь заселился 29-летний гражданин Украины в дорогостоящее заведение на третьей линии всего пару часов до этого.

Во время уборки комнаты женщина увидела под кроватью сигнальный пистолет «Жевело-Н», а также четыре патрона. В настоящее время беглец разыскивается полицией.

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