Дело застройщика Академ Riverside перебросили в Свердловскую область
На Южном Урале его рассматривать некому.
На Южном Урале его рассматривать некому.
Апелляцию на приговор бывшему директору челябинской
Мануйлов был признан виновным в злоупотреблении полномочиями в середине апреля. Центральный райсуд Челябинска отправил его за решетку на 2,5 года. При этом сторона обвинения настаивала на более строгом наказании — 4,5 года колонии.
На приговор поступила апелляция, однако Челябинский облсуд отказался рассматривать ее. Дело в том, что среди потерпевших по делу два областных судьи.
Генпрокуратура нашла ответственных за проблемы челябинских дольщиков.
Как сообщалось ранее, при возведении челябинского долевого долгостроя «Академ Riverside» Мануйлов заключал невыгодные сделки, а весной 2017 года стройка встала. По данным следствия, ущерб превышает 8,7 миллиарда рублей. Кроме того, нанесен вред интересам компании «Гринфлайт» на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Потерпевшими по делу признано 4 320 человек.
В настоящее время Мануйлов находится под подпиской о невыезде.