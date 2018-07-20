Дело застройщика Академ Riverside перебросили в Свердловскую область

Источник: УралИнформБюро

Апелляцию на приговор бывшему директору челябинской компании-застройщика ООО «Гринфлайт» Сергею Мануйлову рассмотрит Свердловский облсуд. То есть ВС РФ удовлетворил ходатайство об изменении территориальной подсудности. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда.

Мануйлов был признан виновным в злоупотреблении полномочиями в середине апреля. Центральный райсуд Челябинска отправил его за решетку на 2,5 года. При этом сторона обвинения настаивала на более строгом наказании — 4,5 года колонии.

На приговор поступила апелляция, однако Челябинский облсуд отказался рассматривать ее. Дело в том, что среди потерпевших по делу два областных судьи.

Генпрокуратура нашла ответственных за проблемы челябинских дольщиков.

Как сообщалось ранее, при возведении челябинского долевого долгостроя «Академ Riverside» Мануйлов заключал невыгодные сделки, а весной 2017 года стройка встала. По данным следствия, ущерб превышает 8,7 миллиарда рублей. Кроме того, нанесен вред интересам компании «Гринфлайт» на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Потерпевшими по делу признано 4 320 человек.