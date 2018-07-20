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14:49 (мск), источник: ИА REGNUM

К поискам 14-летнего челябинца привлекли новые силы

Скоро подъедут два кинологических расчёта «Росспаса».

В Челябинской области растут масштабы поисков 14-летнего подростка, который пропал возле посёлка Туктубаево в Сосновском районе. Скоро к месту поисков подъедут ещё два кинологических расчёта «Росспаса», сообщил на своей странице в Facebook министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, областное управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства ребёнка. По словам Савченко, поиски ведут девять гражданских спасателей министерства, которым помогают три общественника «Росспаса» с двумя специально обученными собаками, полиция и МЧС. При этом используют два автомобиля УАЗ и три квадроцикла.

Также в поисках ребёнка активно участвуют добровольцы «Легион-спаса».

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