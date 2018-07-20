Причастный к взрыву газа в Омске заправщик получил два года условно

Сообщение о взрыве бытового газа с последующим горением в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска поступило в ГУМЧС по региону вечером 12 января этого года. Пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы. Шестеро, среди которых четверо детей, получили серьезные ожоги. Суд рассмотрел дело 48-летнего заправщика.

«В суде установлено, что данный гражданин, работая оператором автомобильной газовой заправочной станции, 12 января 2018 года произвел заправку бытового газового баллона в нарушение установленных правил промышленной безопасности при отрицательной температуре воздуха. Кроме того, он не проверил его на остатки неиспарившегося газа и на наличие внешних повреждений, а также не удостоверился в том, что баллон прошел соответствующее освидетельствование», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что после заправки баллона мужчина занес его в квартиру пятиэтажки на улице 5-я Кордная в Омске, где оставил около входной двери, планируя взять его с собой на рыбалку. Спустя короткое время произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим пожаром, в результате которого были разрушены стены и балкон в квартире. В результате пожара серьезно пострадал хозяин квартиры и пятеро членов его семьи.

«Вину в совершении преступления оператор АГЗС признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным по длительности испытательным сроком», — говорится в сообщении. Приговор пока не вступил в силу.