МЧС предупредило о грозе и граде в Москве и области

Источник: РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, во второй половине дня, вечером 20 июля и в первой половине ночи с 20 на 21 июля в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос», ливень, гроза и до 27 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу. Собеседник агентства рассказал, что ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный ливневой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4−9 метров в секунду. Температура в мегаполисе 25−27 градусов, по области от 23 до 28 градусов тепла.