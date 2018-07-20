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14:33 (мск), источник: РИА Новости

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве и области

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. МЧС предупредило о грозе, граде, сильном дожде и ветре с порывами до 17 метров в секунду вечером и ночью 20 июля в Москве и Московской области, сообщение опубликовано на сайте главка столичного ведомства.

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Источник: РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, во второй половине дня, вечером 20 июля и в первой половине ночи с 20 на 21 июля в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос», ливень, гроза и до 27 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу. Собеседник агентства рассказал, что ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный ливневой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4−9 метров в секунду. Температура в мегаполисе 25−27 градусов, по области от 23 до 28 градусов тепла.

По данным синоптиков, температура воздуха в субботу в Москве и области прогреется до плюс 25 — плюс 27 градусов, местами ожидается сильный дождь, в отдельных регионах гроза, ветер юго-восточной с порывами ветра 5−10 метров в секунду, местами порывы могут достигать до 12−17 метров в секунду.

В ближайшие часы ожидается гроза в Москве
Во время загрузки произошла ошибка.
14:27 (мск)© Ньюстюб
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